La bloguera Isasaweis anuncia su divorcio a través de un vídeo de YouTube

Cuando te sumerges en el mundo youtuber, lo que publicas en tu canal puede llegar a límites insospechados. La bloguera Isabel Llano, conocida como Isasaweis en su blog y canal sobre belleza y cocina, ha publicado un vídeo anunciando la separación de su marido y padre de sus dos hijos ante sus más de 370.000 suscriptores.

"Mi marido y yo llevábamos catorce años juntos, trece viviendo juntos y siete de casados. Y en estos catorce años hemos estado 24 horas juntos, haciendo todo juntos, y eso creemos que ha sido un error, porque nos ha desgastado mucho el amor", ha explicado.

La única razón de esta ruptura ha sido el desgaste del que habla y asegura que no ha habido terceras personas: "No estoy enamorada de nadie. Soy joven y nunca se sabe, algún día a lo mejor os cuento que vuelvo a estar enamorada. Pero ahora mismo no", ha afirmado.

La decisión fue tomada hace un tiempo y la youtuber comenta que le pilló de gira y lo pasó muy mal, aunque ahora está "feliz y fuerte". Isabel es ingeniera informática, escritora e incluso ha contado con su propio programa, una vida completa que se ha encontrado un bache en el camino que ya está empezando a superar con una gran sonrisa.