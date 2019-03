Blas Cantó envía un importante mensaje al amor de su vida

Blas Cantó ha enternecido las redes sociales publicando a través de su cuenta personal de Instagram un mensaje muy especial al amor de su vida.

El cantante y merecido ganador de la quinta edición de 'Tu cara me suena' ha compartido con todos sus followers una imagen de pequeño en la que aparece junto a su madre a quien le dedica una bonita felicitación por su cumpleaños.

"Feliz cumpleaños, mamá. / Happy birthday, love of my life", escribe Blas junto a la instantánea que ha publicado. Y es que no hay nada como el amor de una madre…