Blas Cantó no ha pasado por uno de sus mejores años, ya que el cantante no solo se quedó sin participar en Eurovisión, sino que a causa del coronavirus fallecieron tanto su padre como su abuela. A esto se le ha sumado el acoso que ha recibido durante estos últimos días a través de sus redes sociales y así lo ha manifestado.

"Hola familia. Hay una persona obsesionada conmigo en esta red social y me está empezando a dar yuyu. No sé si la cara que muestra en su perfil es real, pero ya he puesto su cuenta en manos de las autoridades", ha confesado el artista a través de su cuenta de Twitter donde también ha mencionado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para que se hagan eco de la noticia.

"Bien hecho Blas. Todo mi apoyo", "Mucho ánimo", "Ojalá pronto se solucione" o "Tranquilo que ya le pillarán", han sido algunos de los mensajes que el artista ha recibido por parte de sus seguidores minutos después de hacer pública su denuncia. Eso sí, hasta el momento se desconocen si han conseguido dar con la persona en cuestión.

Después de estos duros meses el cantante ha vuelto a retomar su carrera musical, sin ir más lejos hace unos días presentaba las dos propuestas que tiene para el Festival de Eurovisión. Aunque también se ha visto envuelto en una dura polémica después de que le acusaran de plagio, y es que una de las canciones que ha presentado se parece al un tema de la cantante Rakky Ripper.

