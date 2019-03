Blanca Suárez vuelve a España tras un mes de rodaje en Nueva York

Blanca Suárez no para de hacer y deshacer las maletas. Esta vez la actriz española las ha hecho para volver a casa tras terminar con el rodaje de la comedia romántica, 'My bakery in Brooklyn' que protagoniza junto a Aitor Luna y que la ha llevado durante una temporada a Nueva York.

Una experiencia increíble que Blanca ha compartido con todos a través de las redes sociales y que ha hecho que la actriz vuelva a casa con más ganas que nunca y nuevos proyectos, así lo comentaba a través de su blog: "Retomarlo todo con la mayor ilusión y las mejores ganas".

Un viaje que llegó en el mejor momento para Blanca, y es que tras su ruptura sentimental con Dani Martín, no había nada mejor que poner tierra de por medio. Pero después de un mes en la ciudad de los rascacielos, Blanca se ha despedido de Nueva York y en su casa ha sido recibida con los brazos abiertos, un ramo de rosas y una bandeja llena de elaboradas galletitas de mantequilla muy navideñas.