La foto de Blanca Suárez vestida de gala que ha enternecido a sus seguidores por este 'maternal' motivo

Blanca Suárez arrasa cada vez que sube una foto a sus redes sociales. Y es que si no es un increíble posado en el que la artista deslumbra a sus fans por ella misma, es una foto con su novio Javier Rey que enternece a todos sus seguidores. Pero esta vez ha sorprendido con un detalle distinto y, por supuesto, donde muestra lo mucho que quiere a un miembro de su familia en el cual seguro que no estabas pensando. Y este pequeño no es otro que Pistacho, su perrito.

En la imagen, que te mostramos en el vídeo de arriba, se ve a la actriz, con un gran vestido de tul azul clarito y en un escenario blanco y elegante. Pero lo que de verdad destaca es su perro, quien se asoma por debajo del vestido consiguiendo llevarse todo el protagonismo de la instantánea. ¡Y no es para menos! Pistacho es adorable y quizás por eso, Blanca sabe que si en una imagen sale él, el éxito está asegurado.

Y lo cierto es que es verdad, la fotografía ha conseguido más de 100.000 likes por los que seguro que muchos van dirigidos a la mascota de la 'it girl'. Además, esto se ha visto reflejado en comentarios tales como el que escribía una seguidora "Pistacho sabe elegir muy bien", la original frase de otra "El rey la reina" o las numerosas veces en las que han puesto el nombre del perrito junto a emoticonos en forma de corazón o que demuestran que lo que verdaderamente sienten por él es un flechazo.

Sea como sea, Pistacho se ha ganado el cariño de todos, por lo que seguro que todo el mundo está esperando a ver la próxima instantánea en la que salga.

