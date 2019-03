Blanca Suárez sobre el uso del Photoshop en sus fotos: "Afirman que ha ocurrido una cosa sin haber estado, sin saber"

Blanca Suárez sorprendió en el evento de Magnum con un look muy atrevido a la vez que desenfadado. La actriz apostó por un vestido 'army' y los labios de color violeta intenso. La intérprete habló abiertamente sobre la polémica campaña de Women’secret y también sobre las declaraciones sexuales de Úrsula Corberó.

"Yo que he estado ahí y he visto los brutos te puedo asegurar que no tiene sentido nada de lo que se ha dicho", afirmó para Mujer Hoy. La intérprete aseguró que le cuesta hacer la operación bikini ya que para ella comer "es una bendición". Además, quiso defender a su compañera de profesión: "Estoy segura, conociendo a Úrsula, que no quiso decir eso, pero es verdad que a mí me hubiera podido pasar el mismo malentendido".

Suárez también habló sobre sus futuros proyectos profesionales. La actriz que tiene pendiente estrenar 'El bar', de Atresmedia Cine, está preparando proyectos que todavía no puede desvelar. Aunque no se puede quejar de su carrera profesional, la parte que menos le gusta es la pérdida de privacidad a pesar de que intenta llevar una vida normal: "Este tipo de cosas que siempre son raras de gestionar", confiesa a Chance. Pero a pesar de esto, sus padres y la gente de confianza intenta que se mantenga con los pies en la tierra: "La gente que me conoce bien ha intentado relacionarse conmigo como si siguiera siendo la misma persona que era y que soy", sentencia.