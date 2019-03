Blanca Suárez: “A todas nos ha enamorado Dani Martín”

La posible relación entre Blanca Suárez y Dani Martín está dando mucho de qué hablar en los últimos días. Por eso fue inevitable que le preguntaran a la actriz sobre el cantante, a lo que ella respondió sin confirmar ni desmentir el romance: “Es muy buena persona y muy profesional. A todas nos ha enamorado, todas hemos tenido 15 años”, explicó.

Y es que desde que hace unos días saltó la noticia de que la habían pillado en el aeropuerto de Barajas a ‘morreo limpio’ con Dani, todo el mundo está deseando saber más. De hecho se acaba de publicar el videoclip de ‘Emocional’, que ambos protagonizan y en cuyo rodaje habría surgido el romance. “Desde que me llamó no me lo pensé en ningún momento”, confiesa Blanca.

Cuando los periodistas le insistieron sobre si está enamorada o no, ella simplemente dijo: “Siempre estoy feliz, pase lo que pase en mi vida”. Y es que el pasado San Valentín se conocía también la noticia de la ruptura con Miguel Ángel Silvestre, con el que estuvo saliendo durante tres años. Pero al preguntarle si había celebrado esta romántica fecha con Dani contestó de forma ambigua: “Me sorprenden todos los días que es lo más importante”.