Blanca Suárez Vs. Tania: ¿Cuál os gusta más para Miguel Ángel Silvestre?

Miguel Ángel Silvestre tiene nueva chica, se llama Tania, y por eso en la batalla de celebrities hemos querido mirar al pasado y enfrentar a Blanca Suárez Vs. Tania. Ambas han conquistado el corazón del actor, pero,¿quién os gusta más para él?. El jueves diremos los resultados según vuestras votaciones. ¡Comienza la batalla!

Aunque hubo rumores de que Blanca y Miguel Ángel podrían reconciliarse todo apunta a que no va a ser así. No sabemos demasiado de esta morenaza que pasea por las calles de Madrid con nuestro MAS, pero no creo que tardemos en enterarnos de más.

El actor ha vuelto hace poco desde Estados Unidos para seguir grabando la serie 'Velvet' que ya va por la tercera temporada. Blanca Súarez continua con el mundo del cine, y en cuanto a Tania… digamos que, tiene mucha suerte. Pero os convence esta nueva chica, o ¿preferís a Blanca? Votad ahora y el jueves os diremos el resultado.