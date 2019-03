Blanca Suárez: "Soy una persona, no un personaje ni una diva"

Blanca Suárez se ha convertido en una de las actrices más populares e imagen de más de una firma de moda. En esta ocasión, Blanca ocupa el Suplemento de Moda de la conocida revista Glamour para la que ha realizado una de sus entrevistas más sinceras.

A pesar de considerarse una chica tímida y respetar su intimad lo máximo posible, asegura que es muy fan de la red social Instagram, en la que podemos ver cómo es su día a día en imágenes.

"Soy una persona, no un personaje, ni una diva. Yo soy actriz, hago películas, series, presto mi imagen para trabajos publicitarios pero a nadie le importa si entro o salgo. En este país hay un interés importante por las personas, y te pueden hacer la vida imposible", dice la actriz.

A pesar de encontrarse muy positiva y agradecida con su vida como actriz, reconoce que con tanto trabajo no le queda tiempo para nada. "Lo peor es echar de menos a mi familia, mis amigos y a mi perrito, Pistacho. La gente cree que el trabajo de actriz es una fiesta, porque nos ve de vez en cuando en fotos maravillosas, en una película… Pero es muy duro", sentencia.

Ahora su cara es el principipal reclamo para muchas firmas, pero Blanca admite que se cuida bastante aunque que no es algo obsesivo: “Me encanta comer, y aunque intento controlarme y no pasarme, no soy de las que están a dieta continuamente. Me niego a vivir pendiente de eso”.