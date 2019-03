Blanca Suárez se sorprende ante los rumores de reconciliación con Dani Martín

Blanca Suárez y Dani Martín protagonizaron hace unos meses una de las historias de amor más apasionadas. pero todo terminó tan sólo unos meses después. La actriz se centró plenamente en su carrera profesional y dejó de lado el amor. Esto le ha traído muchos éxitos, como el de la película 'Perdiendo el Norte', que ha sido todo un éxito de taquilla.

Con motivo de este éxito, todo el equipo del film celebró una fiesta, ocasión que aprovechó la revista ¡Hola! para preguntarle a la ex de Miguel Ámgel Silvestre sobre el amor: “Siempre hay tiempo para el amor, pero ahora estoy trabajando, esas cosas aparecen cuando menos te lo esperas”. Y añadió:“Si esperas, desesperas, al final llegan cuando tienen que llegar”.

Durante la entrevista, la publicación incidió en que hace poco llegaron los rumores de una posible reconciliación con Dani, a lo que ella respondió: “¿Ah sí? No lo he leído, qué maravilla. Pero no”.

Desde su ruptura no se les ha vuelto a ver juntos, aunque puede ser que la relación no sea mala dado que el artista utilizó las redes sociales para felicitar a su ex por su trabajo en una se las series que protagonizó la actriz. ¿Habrá existido un acercamiento entre ellos?