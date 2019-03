Blanca Suárez se sincera: "A mí me han roto muchos corazones, pero siempre creo en el amor"

Blanca Suárez nos encanta por su naturalidad y su belleza propia. En Women'secret lo saben y es por eso por lo que han elegido a la actriz como embajadora de su última campaña de ropa de baño. En la presentación de la colección, la prensa ha aprovechado para hacerle algunas preguntas a la chica del momento, aunque como siempre ella ha sido discreta y sincera.

Inevitablemente, la intérprete fue asaltada con preguntas acerca de su chico, Joel Bosqued, con quien lleva una relación de lo más íntima y es imposible pillarles juntos: "Nunca he hablado de esto. Una cosa es que yo haga mi vida normal y haga lo que tenga que hacer sin esconderme, yendo a los sitios y entrando y saliendo con quien quiera de mi casa, y otra cosa es que yo os lo cuente a vosotros, que con todos mis respetos, sois desconocidos para mí. Yo presumo del amor en familia, con mis amigos… No aquí", comentó.

Con Bosqued parece que está divinamente, pero la ex de Miguel Ángel Silvestre o Dani Martín reconoce que ha sufrido por amor anteriormente: "Ha habido de todo. A mí me han roto muchos corazones, pero también a veces los rompes tú sin querer. Sin embargo, siempre creo en el amor", aseguró.

La actriz aparece de lo más guapa en el nuevo spot de la marca de lencería, pero ella afirma que le dan mucha vergüenza este tipo de posados: "Posar o intentar salir guapa a mí me cuesta. Lucirme me da mucho pudor. No me siento especialmente sexy, como cualquier mujer, y tengo muchos complejos, pero no los diré jamás porque entonces os fijaréis". Asimismo, Blanca comentó que le gusta hacer topless en la playa, pero no puede hacerlo por miedo a los paparazzi. ¡Guapa!