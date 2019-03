Blanca Suárez revela en una entrevista para Harper's Bazaar que su amor platónico es Harrison Ford

Desde que Blanca Suárez se pusiese por primera vez delante de una cámara en 2007 su carrera no ha dejado de crecer. 'El internado' fue la serie que lanzó a la actriz madrileña al estrellato nacional, fama que ha culminado con el rodaje en Estados Unidos del film 'My Bakery in Brooklyn'. Sobre todo esto ha hablado Blanca en una exclusiva entrevista para la versión española de la revista Harper's Bazaar.

"(La interpretación) Surgió como un hobby al que me fui dedicando más y más, pero no sentí una vocación por voz divina ni nada por el estilo. De hecho, me pregunto si esto me gustará toda la vida", ha dicho Blanca a la revista. Respecto a su comienzo en el mundo del espectáculo, la actriz ha reconocido que su primera prueba fue para un anuncio de comida rápida.

Parte esta incertidumbre que invade a Blanca sobre su profesión es el resultado de las dificultades que esta entraña, aun siendo uno de los rostros más populares de nuestro país. "Cuando acabe la serie Carlos Rey, estaré de vacaciones hasta septiembre. Y doy gracias porque ya sé que tendré otro proyecto para entonces. En este trabajo, cuando terminas un rodaje solo sabes que después viene el paro", ha declarado la actriz.

A pesar de guardar silencio en lo que a su ajetreada vida amorosa se refiere, Blanca ha confesado el nombre de su verdadero amor platónico, y que nada tiene que ver con Miguel Ángel Silvestre, Dani Martín o Dani Martínez. Se trata nada más y nada menos que del actor Harrison Ford.