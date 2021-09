Blanca Suárez revela cuál es su relación actual con Mario Casas y Miguel Ángel Silvestre

Espectacular con una melena negra XXL y un llamativo top de plumas rosas, Blanca Suárez ha reaparecido después de varios meses alejada del foco mediático para presentar las novedades beauty de Guerlain, firma de la que es embajadora, y más sincera y cercana que nunca nos ha contado cómo ha sido su verano, qué proyectos tiene en los próximos meses y qué relación mantiene con los hombres que han pasado por su vida, como Mario Casas, Miguel Ángel Silvestre o Dani Martín. Eso sí, sin dar nombres ni hablar abiertamente de sus exparejas, puesto que si algo tiene claro la actriz es que quiere ser conocida por su profesión y no por su vida privada, que guarda celosamente.

La actriz ha hablado sobre cómo ha sido su verano: “Pues currando, este verano no ha sido como un verano al uso de playeo y demás, ha sido un verano currando sobre todo. He estado fuera rodando y justo al acabar he empalmado con otro proyecto aquí o sea que para mí la vuelta al cole ha sido desde julio”.

Blanca si sinceraba también sobre que el estar bien físicamente y el deporte es algo que le gusta pero no le obsesiona, de ahí que tampoco le preste mucha atención a los comentarios que le dejan en las redes: “Depende del día. Les presto atención y a la vez no, no estoy como loca refrescando a ver que se escribe. Si me aparece sí, pero no lo busco. De hecho hay cosas que a veces me preguntan mis amigos y me entero porque me lo han contado, pero no me pongo en Google mi nombre”.

Por otro lado, la intérprete entiende que su vida personal pueda crear curiosidad: “Lo entiendo, entiendo que pueda suscitar curiosidad, pero no participo de ellos y no sé. Entiendo que a todos nos importe, y a mí también, ¿eh? Nos importe y acabamos interesándonos por lo que le pasa a los demás, pero entiendo que puede interesar”.

Aunque también es sincera sobre si le molesta que se metan en su parcela más privada: “A veces un poco por cómo se trata, la insistencia que hay por ese lado porque yo soy una persona muy tranquila que intento gestionar mi vida de una forma mía y despacio, con mis tiempos y ver que los de alrededor lo intentan gestionar y hablar por ti es como un poco raro, ¿no? Pero bueno, que hay una parte que es entendible entonces mientras se conviva”.

Respecto a sus exparejas, Blanca mantiene buena relación, o al menos eso hace indicar sus palabras cuando, por ejemplo, le preguntan por Mario Casas: “Hombre, la gente que pasa por tu vida es importante para uno, eso es así”. Además, ha confesado que ha visto la serie ‘Sky Rojo’ protagonizada por Miguel Ángel Silvestre: “Él está maravilloso, a mí me gusta todo lo que hace".

Sobre su relación con Javier Rey asegura: “Pues yo estoy muy bien, muchísimas gracias. Bien, está todo bien”, aunque prefiere no hablar sobre su pareja y sus planes de futuro, como por ejemplo, si vivirán juntos: “Yo sé que me quieres preguntar cosas muchísimo más profundas y más intensas pero no voy a contestarte a eso. Pero de verdad que está todo bien, agradezco el interés”.

