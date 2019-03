Blanca Suárez: "Quiero que sea el mejor verano de mi vida"

Blanca Suárez ha confesado ante los medios que se siente estupendamente. La actriz que acudió ayer al concierto de Raphael en el Teatro Real de Madrid dijo que estaba bien, muy bien, aunque ni desmintió no confirmó nada sobre los rumores con Dani Martínez. También aprovechó para lanzar alguna indirecta sobre estar soltera y dijo que no le importaría volver a encontrar el amor.

"Si queréis podemos hablar de esto todas las veces que nos veamos, pero no contaré absolutamente nada jamás. Yo estoy muy bien, muy bien… Es que siempre hablamos de lo mismo, entonces yo opto por decir que estoy estupendamente", respondió Blanca frente a las preguntas sobre Dani Martínez.

No estuvo tan habladora cuando la prensa le pregunto por su ex, Dani Martín, y por las intenciones de él en cuanto a la actriz. Se ve que a la actriz no le sentó demasiado bien la pregunta y prefirió no decir nada. En cuanto a la idea de encontrar un nuevo amor dijo: "Es algo que nunca está de más, es muy bonito". No sabemos si se referirá a Dani Martínez o no, pero lo que sí afirmó es que los vamos a ver mucho juntos.

Respecto a sus planes de verano, la actriz lo tiene claro: "Quiero que sea el mejor verano de mi vida. Vivan las vacaciones. Y siempre muy bien rodeada, eso es super importante".