Blanca Suárez presenta radiante sus trucos de belleza como embajadora de ghd

Blanca Suárez habla acerca de su estilo de vida. La actriz ha revelado en una entrevista cuáles son sus habituales trucos de belleza. Blanca va arrasando por donde va, ya no sólo como actriz sino que también está siendo imagen de muchas marcas, como ghd. La actriz confiesa que la clave del éxito es ser uno mismo.

"Uno está guapo cuando está bien, cuando está a gusto y cuando eres tú mismo, sin disfrazarse", declaraba Blanca. La actriz con sólo 26 años está protagonizando muchas películas como 'Perdiendo el Norte', con la que ha conseguido un espectacular éxito en taquilla.

Blanca declara en la entrevista realizada por la revista HOLA que se considera atrevida para teñirse el pelo, ya la hemos visto de rosa, rubio, moreno...etc. "Me gusta mucho experimentar. No soy atrevida de cortar pero de teñir sí, creo que he llevado el pelo de todos los colores. Al final lo que pasa con los cortes es que estás muy contento la primera semana, pero después llega un momento de desesperación porque no es ni corto ni largo...".