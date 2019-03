Blanca Suárez, portada de la revista Women's Health

Blanca Suárez es una de las actrices más populares de nuestro país, más aún cuando los rumores de una posible relación con el cómico Dani Martínez son cada vez más fuertes. Es por ello que la revista femenina Women's Health la ha elegido para protagonizar la portada de su numero julio-agosto, uno de los más cotizados, por su imparable carrera como actriz y su estilo de vida saludable.

En la entrevista que se incluye en la revista, la madrileña ha reconocido que en su vida privada es una persona “transparente y sencilla”, a la que le encanta dormir y que procura separar lo máximo posible su vida pública con su faceta más personal que solo conocen sus más íntimos amigos. Íntimos amigos como Dani Martinez, con quien la actriz podría mantener una relación desde hace varios meses a pesar de las negativas públicas por parte de ambos.

En cuanto a sus planes para el verano, Blanca ha confesado que lo va a pasar trabajando. La actriz se encuentra inmersa en la interpretación de varios papeles que no le darán tregua durante los meses de calor. En cuanto a sus salto a Hollywood, tiene claro que está muy contenta en nuestro país: “Estoy trabajando mucho en cosas que me interesan y me gustan y no me apetece dejar de trabajar aquí. Si se puede combinar pues sería estupendo”.