Esto es lo que opina Blanca Suárez de su portada menos favorecida junto a Mario Casas

Hace días una portada de Blanca Suárez revolucionaba las redes sociales, y es que fueron muchos los usuarios los que comentaron impactados lo poco favorecida que aparecía la actriz en la portada de Cuore.

Ahora, en una entrevista concedida a Icon de El País, Blanca ha hablado sobre esta polémica portada y lo que le pareció.

"Sí, tienen una fotografía mala y esa es la que utilizan. No me resbala, pero tampoco me meto en el cuarto de baño a llorar. ¿Sabe? Intento ser ante todo persona", afirma la actriz. Además reconoce: "Hay algunas veces que digo: 'Jolines, es que yo no publicaría esto nunca'".

Unas declaraciones con las que demuestra una vez más su gran personalidad y fortaleza ante las críticas.