Blanca Suárez y Pedro Almodóvar, de cena antes de que la actriz ponga rumbo a Nueva York

LA ACTRIZ SE INTALARÁ ALLÍ CON MOTIVO DE UN RODAJE

Blanca Suárez y Pedro Almodóvar han hecho un hueco en sus agendas y han quedado para cenar. Desde que Blanca y Miguel Ángel Silvestre pusieron fin a su relación, ha sido al actor al que se le había visto arropado por el director manchego, pero ahora Blanca y Pedro han compartido unas horas en Madrid y se han puesto al día de sus vidas además de despedirse, y es que Blanca podrá próximamente rumbo a Nueva York para participar en el rodaje de la comedia 'My Bakery in New York'.