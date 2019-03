Blanca Suárez pasa su 26 cumpleaños de compras con su madre, sus amigas y Pistacho

La actriz se ha rodeado de sus amigas y familiares más allegados

Puede que este 26 cumpleaños no esté siendo el más feliz para Blanca Suárez ya que su ruptura con Dani Martín es aún reciente. No obstante, esto no ha impedido que la actriz se dé algún que otro capricho en su gran día visitando la tienda de Dior de Madrid, acompañada por su madre y su perro Pistacho. Blanca ha pasado este día tan especial rodeada de las personas que más quiere, sus mejores amigas y su madre, en una jornada de compras y perrito caliente.