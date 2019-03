Blanca Suárez, Noelia López, Michelle Calvó o Esmeralda Moya, en la presentación de la nueva campaña del helado Magnum Double

El hotel ME de Madrid fue el escenario elegido para presentar la nueva campaña del helado Magnum Double: ‘Libera a la bestia’, que contó con la guapísima Blanca Suárez para amadrinar el actor.

La actriz asistió vestida de azul con un mini vestido de maxi bolsillos y estuvo rodeada de rostros tan conocidos como los de las blogueras de Celebrities.es Michelle Calvó y Noelia López. Esta última habló sobre la separación de Alba Carrillo y Feliciano López, ya que ambas coincidieron en la misma edición del programa Supermodelo, del que Noelia salió vencedora: “Alba Carrillo me la jugó personal y profesionalmente y desde entonces no nos hablamos”. Y añadió que no le parecía nada bien que hubiera dado una exclusiva con tan poco tiempo de conocerse la noticia de su separación.

Entre los invitados también pudimos ver a Esmeralda Moya, Montse Plá, Mónica Pont, Alejandra Onieva, William Miller, Loles León, Lorena Verdún, Kimberly Tell o Will Sephard.