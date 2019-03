Blanca Suárez niega tener un acercamiento con Dani Martín y una relación con Dani Martínez

Blanca Suárez se embutió en una falda de tubo y un crop top de cuadros para promocionar la plancha de pelo de la que es imagen, 'ghd'.

Durante el evento, la actriz se mostró de lo más sincera ante los micrófonos. Y es que además de confesar algunos de sus secretos de belleza y que no es fan de la operación bikini, Blanca habló sobre la relación que mantiene con sus exnovios.

De Miguel Ángel Silvestre confesó que aunque no es su gran amigo, el actor está presente en su vida. Tan buenas palabras no dedicó a su último ex, Dani Martín, y es que cuando fue preguntada por una posible reconciliación, Blanca negó de forma rotunda.

Otro rumor que persigue a la actriz es una posible relación con Dani Martínez, pero Blanca zanjó este tema con mucha naturalidad: "Tenemos muchos amigos en común como Julián López... Somos muy amigos".

Unas declaraciones que podrían poner fin a los rumores que persiguen a la actriz, y es que cuando Blanca habla se muestra de lo más sincera.