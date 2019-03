Blanca Suárez y Miguel Ángel Silvestre ponen freno a los rumores de ruptura como ya hicieran...

La ruptura entre famosos es uno de los temas estrellas de los temas del 'cuore'. Si bien es cierto que en muchos casos es una realidad, en otras ocasiones las rupturas son sólo rumores y entonces nuestras ‘celebs’ tienen que pagar el alto precio de la fama, como es que digan cosas de ti que no son ciertas y además tengas que demostrar al mundo entero que sigues queriendo a tu amor celebritero tanto como el primer día.

El caso de Blanca Suarez y Miguel Ángel Silvestre ha sido uno de los más recientes. La guapa pareja ha tenido que lidiar estas últimas semanas con la noticia de que el amor entre ellos había llegado a su fin. Blanca lo desmintió con una sola y contundente palabra: “Vergüenza”. Pero esto no fue suficiente para acabar con los rumores, porque hasta que los paparazzi no los pillaron demostrando su amor a los cuatro vientos, no se callaron las malas lenguas.

Otro de los casos más sonados ha sido el de los mediáticos Kristen Stewart y Robert Pattinson. Su historia es mucho más truculenta, y es que en los últimos meses su relación ha pasado por más altibajos que una montaña rusa. En este caso los rumores no han sido del todo falsos, debido a que la pareja ha roto en varias ocasiones, bien por el desliz de Kristen o por las desavenencias de ambos. Y es que saber llevar una relación cuando eres uno de los jóvenes más deseados del momento es algo más que complicado.

Quienes también tienen que luchar contra viento y marea por mantener a flote su relación son Miley Cyrus y Liam Hemsworth. La ruptura ha estado presente desde el principio de su relación y la oposición de los hermanos del actor ha influido bastante en que los rumores no desaparezcan. A pesar de los obstáculos, la pareja se mantiene firme y siguen igual de 'in love'.

Estos son sólo algunos casos, pero hay muchos más: David Bustamante y Paula Echevarría, Chenoa y Curi Gallardo o Pilar Rubio y Sergio Ramos, se suman también en la lista. Tampoco se escaparon de las malas lenguas en su entonces George Clooney y Stacy Keibler, Jennifer Lopez y Casper Smart, Shakira y Piqué, Eva Mendez y Ryan Gosling, Eva González y Cayetano Rivera Ordoñez, Brad Pitt y Angelina Jolie e, incluso, Sara Carbonero e Iker Casillas.