Blanca Suárez y Miguel Ángel Silvestre pasean su amor por las calles de Madrid

Si a alguien le quedaban dudas sobre si Blanca Suárez y Miguel Ángel Silvestre habían roto aquí tiene la respuesta. La pareja de actores ha aprovechado el fin de semana para estar muy juntitos y terminar de desmentir esos rumores que tanto les enfadaron. Y, la verdad, después de ver el amor que se respira entre ellos parece que no hay dudas de ningún tipo de que siguen igual de enamorados...

Si últimamente no les habíamos visto mucho juntos es porque los compromisos laborales no se lo permiten. No obstante, MAS se ha tomado un respiro en el rodaje de 'Galerías Velvet' para poder pasar un rato en compañía de Blanca. Juntos fueron a desayunar y después pasearon estilazo y amor por las calles madrileñas junto a su pecho Pistacho.

Por si fuera poco, ayer la pareja se desplazó hasta la Caja Mágica para poder ver la final de Nadal. Concentrados en el partido, también sacaron hueco para hacerse carantoñas y arrumacos.

Un fin de semana de lo más romántico para recuperar esa supuesta distancia de los días que Blanca estuvo en Tarifa con unos amig@s. Y, viéndoles así, la verdad es que parece que lo suyo marcha viento en popa...