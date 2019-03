Blanca Suárez, Miguel Ángel Silvestre y Maxi Iglesias en el estreno del musical ‘Hoy no me puedo levantar’

Después del gran éxito que tuvo ‘Hoy no me puedo levantar’, el musical ha vuelto a la gran vía madrileña. Y como no podía ser de otra forma, con un estreno por todo lo alto.

Muchas caras conocidas no quisieron perderse el estreno y es que ya sabemos que a los famosos no les gusta perderse ningún ‘sarao’. Los grandes protagonistas fueron Miguel Ángel Silvestre y Blanca Suárez, que aunque hace días se rumoreaba sobre una posible ruptura, los actores han acudido a dos mismos actos en esta semana. ¡¡Rumores, rumores!!

Los protagonistas de ‘La Gran Familia Española’ volvieron a repetir fiesta, después del estreno de su película el día anterior, Patrick Criado, Arancha Martí y Sandra Martín volvieron a ir de fiesta a la Gran Vía.

Un sinfín de celebrities de la pequeña pantalla quisieron apoyar la vuelta del musical al teatro de la capital como Luis Fernández, Jonás Berami, Andrea Duro, Natalia Sánchez, Nuria Roca, una moderna Angy Fernández o un increíblemente sexy Maxi Iglesias.

El estreno no estuvo exento de polémica, ya que el propio Nacho Cano se quedó sin poder ver el espectáculo porque tiene prohibidala entrada al teatro desde que surgieran sus diferencias con elproductor del musical.

Elena Tablada fue otra de las invitadas a este estreno. Lara Dibildos, la cantante Roko, Cristina Pedroche, Beatriz Rico o la cantante Mai Meneses tampoco quisieron faltar al estreno.