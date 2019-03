Blanca Suárez: "Miguel Ángel Silvestre está en mi vida y lo va a estar siempre"

Blanca Suárez ha vuelto a convertirse en protagonista del día gracias a sus últimas declaraciones. La actriz, que muy pronto viajará a Nueva York donde comenzará con el rodaje de 'My Bakery', ha acudido como embajadora a la presentación de la firma GHD en la que se ha mostrado así de sincera y cercana: “Estoy tranquila y abierta al amor”. Y añadía: “Me repongo a base de refugiarme en la gente que me da mimos, que me cuida… y, sobre todo, manteniéndome tranquila”.

Blanca ha contestado muy sonriente a todas y cada una de las preguntas de los periodistas, que no han dudado en preguntarle sobre sus compromisos profesionales, su ruptura con Dani Martín y su último y sorprendente cambio de imagen: “Desde mi adolescencia me ha gustado cambiar y me he puesto peinados extrañísimos. Lo del cabello rosa fue porque intervine en un vídeo solidario contra el cáncer de mama. Y ahora he vuelto a mi rubio natural".

Pero la sorpresa ha llegado cuando un periodista ha preguntado a la actriz sobre su relación con Miguel Ángel Silvestre a lo que ha contestado: “Miguel Ángel está en mi vida y lo va a estar siempre”. Y es que donde hubo fuergo, cenizas quedan...¡Muy fuerte!