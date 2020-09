Blanca Suárez confiesa qué hace con el maquillaje ahora que hay que llevar mascarilla: "Voy a ser un cuadro"

Blanca Suárez tiene la solución perfecta para combatir uno de los dilemas actuales: maquillaje y mascarilla. Dada a su apretada agenda, la actriz no para de un lado a otro entre rodaje y rodaje, y eso, puede hacer que la piel salga muy perjudicada. Y ahora más aún que la mascarilla ya es un complemento más en nuestros looks y que todavía puede verse más notablemente afectada.

La intérprete ha reaparecido en público para dar a conocer los nuevos labiales Rouge G de Guerlain, de los que es embajadora, y ha revelado algunos de sus truquitos respecto a qué hace ahora con los cosméticos.

"Si tuviera que decir algún truco concreto diría que es más la constancia y el cuidar la piel muy bien", ha manifestado. También ha querido puntualizar un aspecto muy importante que, ahora, con el uso obligatorio de la mascarilla debe tenerse todavía más en cuenta: "La base de todo es cuidar tu piel y tenerla lo más radiante y sana posible".

Con respecto al maquillaje, la protagonista de 'El Barco' ha confesado qué es lo que hace ahora con su mítico labial rojo: "Si sé que voy a estar mucho tiempo en la calle no me pinto los labios, pero más que nada porque sé que cuando me quite la mascarilla voy a ser un cuadro".

Pero esas palabras no han sido ni mucho menos para incentivar a la gente a que deje de maquillarse y así lo ha hecho saber: "Pero eso no quiere decir que llevar mascarilla no quiere decir que dejemos de cuidarnos y maquillarnos".

Sin embargo, de nuevo, ha querido recalcar lo fundamental que es actualmente la higiene de la piel: "Ahora es más importante que nunca cuidarnos la piel. Las necesidades que tiene ahora mismo son muy diferentes a las que hace unos meses tenía porque se está viendo sometida a un estrés y a unos estímulos que nos trae la mascarilla que antes obviamente no habíamos vivido. Estamos todos, y me incluyo la primera, escuchando a la piel y viendo qué productos son los más adecuados y cuáles nos vienen mejor y peor. Pero sí, intento seguir mis rutinas de maquillaje". ¡Dale al play para saber todo lo que dice!

