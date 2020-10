El curioso look de Blanca Suárez que ha llamado especialmente la atención por estos detalles

Blanca Suárez sabe siempre como dejarnos sin palabras. Si no es con sus sofisticados looks para desfilar en la alfombra roja, es con su habitual sentido del humor del que tanto presume en redes. No es de extrañar entonces que hasta incluso consiga sorprendernos con un look de lo más casual, como ha hecho esta vez.

La actriz, que el próximo 6 de noviembre estrenará 'El verano que vivimos', película en la que también aparece su chico, Javier Rey, ha salido a dar un paseo en el que ha sido inevitable fijarnos en su vestimenta. Junto a la compañía de su amigo más peludo, su perrito Pistacho, la intérprete, que llevaba el pelo recogido en un moño, ha lucido un estilo de lo más cómodo e informal: una sudadera gris, unos pantalones vaqueros anchos y unas deportivas.

Sin embargo, lo que ha acaparado todas las miradas ha sido la original combinación con la que ha decidido despuntar con su look. Unos calcetines de hamburguesas, una mochila amarillo chillón y una funda de móvil con forma de dinosaurio han sido los auténticos protagonistas de la jornada. ¡Dale al play para ver su look más curioso!

La joven, que ha disfrutado de la compañía de su grupo de amigos en una terraza, ha respetado en todo momento la distancia y las medidas de seguridad, llegándoles a saludar incluso con un choque de manos, y tan sólo se ha quitado la pertinente mascarilla cuando dio un sorbo de la cerveza que se pidió.

