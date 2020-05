Si hace días, tal y como te mostramos en el vídeo de arriba, Javier Rey reaccionaba a la imagen que publicaba Blanca Suárez desnuda dentro de la bañera dándole like (algo muy poco habitual en el actor); ahora tenemos nuevas pruebas que demuestran cómo va la relación entre los actores.

Javier Rey en el FesTVal | GTRES

Y es que aunque desde que se supo que estaban juntos, tanto Blanca como Javier Rey han intentado llevar su relación en la máxima discreción, el hecho de que estén pasando juntos la cuarentena por coronavirus en casa de la actriz demuestra que van muy enserio.

Y más después de ver la última publicación que ha lanzado Javier Rey en Instagram, una imagen con la que demuestra, a través de su comentario, que en casa de Blanca ya se siente como en su casa: "Mi casa es el Amazonas", escribe el actor junto a estas plantas de la bañera donde hace días posaba Pistacho, el famoso perro de la actriz en la segunda instantánea.

Por su parte, Blanca también ha presumido de plantas en su cuenta de Instagram compartiendo una imagen donde su gato está escondido tras toda la vegetación: "Si me quedo muy quieto seguro que no me ven".

Seguro que te interesa...

El original mueble de la habitación de Blanca Suárez donde tiene todas sus joyas y accesorios