Blanca Suárez y Javier Rey comenzaron su relación en 2019, después de haber trabajado juntos rodando una famosa película donde surgió un amor que traspasó la pantalla y que aún está presente hoy en día. Y es que la pareja no se ha separado desde el momento en el que se conocieron y, por lo que parece, seguirá así durante mucho más tiempo.

Además, la actriz confesó la primera impresión que tuvo cuando vio al actor: "Cuando yo te conocí me caíste mal, bastante mal, de hecho. Me pareciste un imbécil. Y ahora veo que eres una estafa porque toda la imagen que se proyecta de ti es absolutamente falsa". Algo que, sin embargo, no ha podido frenar su amor.

Y aunque lo cierto es que ninguno de los dos son muy dados a compartir publicaciones juntos en redes sociales, esta vez Blanca se ha lucido subiendo la foto que te mostramos en el vídeo de arriba y que es de lo más flamenca. En ella se ve a ambos actores con el traje típico andaluz y con un gesto con el que se intuye que están dando palmas.

Quizás sea la simpatía de la fotografía la que ha hecho que hayan conseguido casi 100.000 likes en una hora y ni más ni menos que comentarios tan adorables como "Sois lo más", "Esta foto es espectacular" o "Qué bonitos sois". Y es que, ahora la pareja está embarcada en un nuevo proyecto que esperemos que les una aún más.

