Blanca Suárez y Javier Rey no pueden evitar mostrarse así ante todos

Por fin, y después de verse obligados a tener que aplazar su estreno, llega a los cines este viernes 4 de diciembre 'El verano que vivimos', una película protagonizada por Blanca Suárez y Javier Rey, dirigida por Carlos Sedes, y que cuenta con la participación de Atresmedia Cine.

Este miércoles, la famosa pareja, junto a Pablo Molinero, el otro protagonista de la cinta, han presentado ante los medios la película.

Durante la promoción del film, han sido ya varias las ocasiones en las que Blanca y Javier han mostrado su gran complicidad ante las cámaras, como ocurrió recientemente en la entrevista que concedieron juntos en 'El Hormiguero'. Y es que aunque ellos intenten llevar su relación de forma muy discreta, es imposible no apreciar la química que hay entre ellos… ¡La famosa pareja no pudo evitar no dedicarse este tipo de miradas ante todos!

Blanca Suárez y Javier Rey | Gtres

Una ocasión muy especial donde la actriz acaparó todo el protagonismo con un look de lo más reivindicativo. Un estilismo rollo masculino de Dior compuesto por un elegante pantalón gris de traje estilo baggy con, una sencilla camisa blanca (un clásico con el que siempre se acierta) y una fina corbata en color negro que le daba ese toque masculino tan de tendencia en este momento. La actriz completó el outfit con estilettos negros de altísimo tacón. Un maquillaje muy natural y una favorecedora coleta baja.

Blanca y Javier acaban de cumplir un año y medio de consolidado y discreto noviazgo y forman una de las parejas más atractivas del cine español.