Blanca Suárez, Hugo Silva y Paco León disfrutaron entre amigos del concierto de Raphael

Las puertas del Teatro Real de Madrid se abren para recibir a Raphael. El icónico cantante español actuó en lo que fue la tercera jornada del Universal Music Festival. Pero además fue una noche muy especial, ya que el artista cumplía 55 años encima de los escenarios. Por ello celebrities como Hugo Silva, Blanca Suárez, Antonio Velázquez y Concha Velasco no quisieron perderse esta actuación.

Blanca Suárez fue uno de los puntos de mira de la noche ya que le preguntaron por su relación con Dani Martínez. La actriz no confirmó ni desmintió ninguna noticia sobre una relación amorosa con el actor, pero sí dejó claro que la seguiríamos viendo cerca de él. Además también mandó alguna indirecta sobre que no le importaría volver a encontrar el amor. Lo que no le sentó tan bien fueron las preguntas acerca de la relación con su ex, Dani Martín.

En cuanto a rumores sobre ex parejas, los que aparecieron juntos y desmintieron todos los posibles rumores sobre una ruptura fueron Hugo Silva y Mary Ruíz. Aunque el actor y su novia han protagonizado más de una noticia sobre una ruptura, en el concierto de Rapahel demostraron lo bien que se llevan. Además de los mencionados, Antonio Pagudo, Amelia Bono, Patricia Pérez, Lola Herrera y muchos más tampoco quisieron perderse el concierto.