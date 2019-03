Blanca Suárez habla por primera vez de sus fotos besándose con Mario Casas

Blanca Suárez acaparaba este martes todos los flashes durante la presentación de 'My RougeG' de la firma Guerlain que ha tenido lugar en Madrid. La expectación era máxima, todos querían saber si Blanca iba a pronunciarse sobre las fotos que recientemente vieron la luz donde podía verse a la actriz besándose con Mario Casas. Y no ha defraudado…

Aunque Blanca no ha confirmado ni desmentido de forma explícita su relación con Mario Casas, la actriz ha asegurado que las fotos no mienten: "He visto poco sobre el tema pero ahí están las fotos. No voy a comentar nada más", respondía la intérprete a los medios que cubrían el evento.

¿Llegará el momento en el que veamos a Blanca y Mario posando juntos como pareja ante los focos? ¡Sería un momentazo!