Blanca Suárez habla sobre las imágenes en las que aparece con Joel Bosqued

Blanca Suárez se ha convertido estos días en una de las grandes protagonistas de la semana tras aparecer en portada de Cuore junto a Joel Bosqued. Unas imágenes que han dejado al panorama celebritero con la boca cual buzón de correos, y es que si verdaderamente se confirma que están juntos podríamos estar ante una de las parejas del año.

La actriz acudía este jueves a la presentación de la nueva campaña navideña de la firma ghd, Blanca ha asistido presumiendo de melena y tipazo y ha atendido a los periodistas con una amplia sonrisa. Aunque de momento ni ha confirmado ni desmentido su relación, Blanca ha hablado sobre las fotos que este miércoles ocupaban la portada de Cuore.

"Estoy en un momento estupendo y sabes que pasa, que nunca he hablado de esto, entonces por más portadas que salgan con titulares un poco fuertes para ti mismo de leer, que estás ahí metido en el hoyo o donde te quieren meter, la gente que sabe mi vida es la gente cercana que está conmigo día a día y contar mi vida fuera no me parece apropiado. Ni confirmo ni desmiento nada. A mí que gente que no me conoce hable de mi vida sin saber si es verdad o mentira, me sorprende. Eso es lo que me pasa cuando veo una portada", afirmaba la actriz de forma sincera ante los micrófonos de los periodistas.