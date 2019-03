Blanca Suárez: "No me gusta ir pregonando mi vida"

Blanca Suárez brilló anoche, y nunca mejor dicho gracias a su deslumbrante sombra de ojos, durante el estreno de ‘La chicas del cable’, la serie para Netflix que protagoniza junto a Ana Fernández, Maggie Civantos, Nadia de Santiago, Ana Polvorosa, Martín Rivas o Yon González.

La guapa actriz vuelve a coincidir además con sus compañeros de ‘El Internado’, Martín y Yon, y se siente encantada: “Muy bonito, ha sido un reencuentro en un lugar muy especial y rodeados de Netflix y otro elenco maravilloso y bueno, retomar viejos tiempos”, declaró.

Fueron muchos los amigos y compañeros de profesión que acudieron al evento, entre ellos, Joel Bosqued, el novio de Blanca. Pero cuando le preguntaron a ella por su ‘admirador’, ella se hizo la loca contestando: “Iba a decir Pistacho está aquí. Si no me ha dicho nada, estamos todos”. Pero al ser preguntada directamente por su pareja y lo muy poco dados que son a hablar de su relación, sentenció: “Reticentes no, no te gusta ir pregonando tu vida pero ni aquí ni en un día normal de calle”.