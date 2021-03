La foto de una irreconocible Blanca Suárez tras haberse levantado a las cinco de la mañana

Blanca Suárez tiene ya en su cuenta de Instagram más de cuatro millones de seguidores, por lo que está acostumbrada a que cada vez que comparte una foto revolucione las redes sociales, y un claro ejemplo fue cuando hace varias semanas publicó un selfie en el que mostraba su cambio de look y rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Esta vez ha vuelto a sorprender a todos con una foto que ha subido a su cuenta de Instagram donde parecía estar muy cansada, y es que como bien ha escrito en la publicación se había despertado a las 5:15 de la mañana. En la imagen se puede ver a la actriz con unos parches en la zona de las ojeras para evitar tener una mirada cansada, y es que este producto se ha puesto de moda, ya que ayuda a tener un extra de luminosidad.

Lo que ella no sabía es que rápidamente la publicación se iba a llenar de comentarios por parte de sus seguidores que admiraban la belleza de la intérprete y la naturalidad con la se muestra en las redes sociales. "Demasiado temprano", "Guapísima, da igual la hora que sea", "Que guapa que sales" o "Desde tan temprano estás guapísima", han sido algunos de los mensajes que ha recibido.

Aunque si hay uno que ha llamado especialmente la atención ha sido el que una seguidora le ha dedicado, ya que ha criticado la foto e incluso le ha pedido que la borre: "Pues me vas a perdonar, pero esa foto no es digna de ti. Por favor, cámbiala, nos gusta verte como eres, no eres así…". ¡Dale arriba al play!

