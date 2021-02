La foto de Blanca Suarez donde es idéntica a María Pedraza: "Pelo y ojos"

Blanca Suárez no deja de sorprendernos. La actriz lleva un par de semanas siendo tendencia en redes sociales (por no decir toda la vida), primero fue con su peculiar manicura y poco después con su increíble cambio look.

La interprete que alcanzó la fama con 'El Internado' y 'El Barco', lucía un cambio en el pelo que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores: Melena rizada y un castaño más oscuro.

Este nuevo estilo ha dejado a sus fans con la boca abierta, ya que están acostumbrados a ver a Blanca con el pelo liso. Pero lo cierto es que, como todo lo que se pone o se hace en el pelo, le queda de maravilla.

Pero en esta ocasión, la actriz ha compartido una foto con rizos y un filtro que le pone los ojos azules y el parecido con María Pedraza es impresionante, ¡hasta ella misma lo ha dicho! Blanca ha mencionado a María en la foto de su instagram stories y pone: "Pelo y ojos. @mariapedraza style. Pequeña belleza", no te pierdas la imagen.

