Blanca Suárez ha desmentido que su perro Pistacho sea un regalo de su ex Miguel Ángel Silvestre

Gracias a la cuenta personal de Blanca Suárez en Instagram podemos saber más del día a día de la actriz y de la buena vida que goza su perro Pistacho que la acompaña allá donde vaya. Durante años siempre se ha creído que Pistacho fue un regalo fruto del amor que sentía Miguel Ángel Silvestre hacia su ex, con quien mantuvo una relación sentimental de tres años hasta el 2014. También se ha especulado si Pistacho tenía custodia compartida entre MAS y Blanca después de su ruptura, porque se ha podido ver al 'it-dog' de Blanca protagonizando alguna que otra foto en la cuenta de Instagram del actor. Además, gracias al perrito se supo que su dueña y Dani Martín mantenían una relación. Los paparazzis de la revista ¡Hola! capturaron la curiosidad de Pistacho que se asomaba por el balcón del cantante.



Tenemos todas las respuestas gracias a un post que ha publicado Blanca en su blog de la revista Vogue. La actriz ha querido desmentir que su animal de compañía fuera un regalo de su ex y así lo ha dejado claro de una vez por todas: "Nadie me regaló a Pistacho, nadie aparcó con él con un lazo a modo de obsequio. Fue una decisión mía y solo mía, Y, desde luego, una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida" ha escrito la actriz en su blog en el cual ha explicado sus ganas de tener un perro desde la infancia."Unos conocidos habían tenido cachorros de la raza que yo andaba buscando (…) fui a conocer al macho que quedaba (...) Se abrió el ascensor y un perrito enano con las orejas enormes salió corriendo y me trepó casi hasta los hombros. Ya está. Saltó la chispa y me enamoré".