Blanca Suárez se 'desmelena' en su reportaje más sincero

Blanca Suárez vive uno de los mejore momentos de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal, ya que además de tener el corazón ocupado por el actor, Miguel Ángel Silvestre, la actriz triunfa con su papel de Ainhoa en 'El Barco', así como en la gran pantalla, gracias al director Pedro Almodóvar, quien después de enamorarse de ella en ‘La piel que habito’, ha vuelto a contar con ella para su próxima película, ‘Los amantes pasajeros’.

Desde que la vimos en 'El Internado', la madrileña no ha dejado de cosechar éxitos. Causa de ellos, son esa mirada y esa sonrisa tan suyas que han hecho que tanto el público como los directores de castings, quieran verla una y otra vez protagonizando las mejores producciones.

Un carrera prometedora pero que le ha supuesto renunciar a muchos aspectos cotidianos para una joven de 23 años. "La falta de intimidad y estar siempre expuesto son aspectos de esta profesión que me echan para atrás. El otro día quise ir con mi chico al Rastro y al final, no fui. Ahora me arrepiento", admite Blanca para ‘Fuera de Serie’.

Y es que, la popularidad de Blanca ha crecido como la espuma en los últimos años. Prueba de ello son los más de 50.000 seguidores que tiene en su perfil de Twitter y que le han convertido en una de las celebrities con más repercusión en la red.

Además, en la entrevista Blanca no duda en sacar su lado más sincero y afirma que no descarta la idea de ser madre. Eso sí, “en un futuro”. De momento, quiere seguir disfrutando de este sueño del que no quiere despertar y del que nosotros estamos encantados de poder compartir con ella, viéndola dedicándose a lo que a ella más le gusta: la interpretación.