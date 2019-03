Blanca Suárez deslumbra en el homenaje al fotógrafo Rankin celebrado en Venecia

Blanca Suárez se convirtió en protagonista del Festival de Cine de Venecia con su espectacular vestido. La actriz lució un modelo entallado semitransparente de Zuhair Murad que captó todas las miradas de los asistentes a la velada organizada por la marca Johnnie Walker Gold, en la que se homenajeaba al prestigioso fotógrafo y retratista británico Rankin.

La madrileña, que ya se ha convertido en todo un icono de estilo, combinaba su impresionante vestido con zapatos y clutch de Elie Saab, pendientes de Schield, y anillo de Cavalli.

"Ha sido un día muy especial, ser elegida por Johnnie Walker Gold y por el fotógrafo Rankin como parte de esta noche me ha hecho muchísima ilusión, me parece que Rankin es un gran fotógrafo y me encantaría que algún día me pudiera fotografiar", explicaba la actriz, que fue escogida por la marca como la representación española de las futuras estrellas del cine europeo.

En la fiesta además, se expusieron algunas de las mejores obras del fotógrafo que ha retratado a artistas de la talla de Madonna, David Bowie, Kevin Spacey, The Rolling Stones y Cate Blanchett.