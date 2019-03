Blanca Suarez describe a su chico ideal: "Que me haga sentir que ocupo un lugar importante en su vida"

Blanca Suárez, en una entrevista para 'Hola' durante los Spirit Awards, se ha definido como una mujer tranquila y con gran sentido del humor con buenos deseos para el año que viene lleno de proyectos.

En marzo estrenará la película 'Perdiendo el Norte', un filme del director Nacho García Velilla, y en la pequeña pantalla también la veremos próximamente. Por otro lado, tiene pendiente de estreno 'My Bakery in Brooklyn' y en los próximos días comenzará el rodaje de' Mi gran noche', la nueva comedia del director Álex de la Iglesia.

La actriz está volcada al cien por cien en su trabajo y parece que ha dejado el amor en un segundo plano. Tras su ruptura con Miguel Ángel Silvestre y su breve relación con Dani Martín, Blanca tiene muy claro lo que busca en un hombre: "Que me haga reír, que me haga sentir importante y que me haga sentir que ocupo un lugar importante en su vida", confesó.