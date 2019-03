Blanca Suárez derrocha glamour primaveral sobre la alfombra roja del Festival de Cannes 2015

LA GUAPA ACTRIZ ESPAÑOLA VA HACIÉNDOSE UN HUECO EN EL CINE INTERNACIONAL

Por la alfombra roja del Festival de Cannes no paran de pasar bellezas y más bellezas con modelitos que ya nos gustaría tener en nuestro armario. Pero una de las que más pasiones ha levantado ha sido Blanca Suárez, que deslumbró sobre la ‘red capert’ con un primaveral look que se convirtió en el centro de todos los flashes. Con un palabra de honor de fondo negro con coloridas flores, la guapa actriz española no tuvo nada que envidiar al resto de las celebrities que posaron frente a las cámaras.