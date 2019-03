Blanca Suárez deja claro la imposible reconciliación con Miguel Ángel Silvestre tras los rumores de una segunda oportunidad

Blanca Suárez sigue buscando el amor pero no en su ex Miguel Ángel Silvestre. La actriz ha dejado claro que no habrá una reconciliación con el actor: "Él tiene su vida por su lado, yo tengo la mía y muy felices y contentos, es maravilloso". Aunque hayan sido vistos juntos últimamente, no hay intenciones de volver.

Aunque la actriz se encuentra abierta al amor, no tiene claro cuándo llegará, según Blanca: "No es que estés abierto o no, es que nunca se sabe cuándo llega. Ahora mismo tengo tanto trabajo que no sé, estas cosas a veces llegan, no sabes". Tras su ruptura con Dani Martín, la protagonista de 'Perdiendo el Norte' no pierde la esperanza de volver a sentir mariposas en el estómago, lo único que tiene claro que no serán con Miguel Ángel.

Además, la actriz también ha hablado sobre el caso Anna Allen y está igual de sorprendida que el resto de sus compañeros de profesión: Ella ha contado que nunca mentiría sobre su carrera profesional porque: "Además en este trabajo creo que es tan fácil saber que es mentira y que no hay necesidad".