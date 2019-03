Blanca Suárez y Dani Martín pasean su amor muy agarraditos por las calles de Berlín

¡Menuda sorpresa le ha dado Dani Martín a Blanca Suárez! Como la actriz está en Berlín trabajando en el rodaje de su nueva peli, 'Perdiendo el Norte', Dani no se lo ha pensado dos veces y ha cogido un avión con destino a la capital alemana para pasar un ratito con su chica.

La revista Qué me dices ha publicado unas fotos del romántico encuentro de Dani y Blanca en Berlín, en las que se les ve agarrados del brazo y con mucha complicidad, mientras toman un café por la calle. ¡Qué bonito!

Aunque les ha costado pasear sin miedo, parece que la parejita ya no se esconde, y no tienen reparo en compartir con el mundo entero su amor. Y es que seguro que ya no pueden vivir el uno sin el otro, y aprovechan cualquier momento para estar juntos. ¡Qué viva el amor!