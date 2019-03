Blanca Suárez: “Si se crea una situación incómoda para mi vida, tengo que ponerle freno”

La belleza de Blanca Suárez tiene conquistados al cine, la televisión y la publicidad. Y, por si eso fuera poco, ahora se lanzará también a arrasar en el Festival de Cannes donde la guapa actriz recibirá el Trofeo Chopard como mejor actriz revelación. Un galardón que en su día abrió las puertas a actrices de la talla de Marion Cotillard o Diane Kruger.

Pero antes de salir volando hacia esta cita cinematográfica, Blanca ha tenido tiempo de hablar largo y tendido con la revista Grazia. Todo ello justo después del ‘revolcón’ mediático por los rumores de ruptura con Miguel Ángel Silvestre. Pero ella lo tiene claro: “Intento mantenerme al margen de la prensa del corazón. Pero si ser crea una situación incómoda para mi vida, tengo que ponerle freno”.

Además, declaró que es lo que realmente le saca de sus casillas: “Me enfada mucho que no se pongan en mi lugar en el tema de la privacidad, que me interrumpan comiendo, por ejemplo”. Blanca tiene claro cuál es su papel en las redes sociales: “No pienso en cómo quiero que me vea la gente, pero tengo claro qué no quiero que vean”.

Ahora que se encuentra más ‘relajada’ en el plano profesional asegura: “Me apetece mogollón hacer teatro”. Pero, sin duda alguna, en los últimos tiempos se le ha calificado como la musa de Pedro Almodóvar. ¿La nueva Penélope Cruz? “Ojalá, firmo por eso”, dice entre risas.