Blanca Suárez confiesa qué le molesta cuando tiene un nuevo "rollete"

Aunque Blanca Suárez es poco dada a hablar de su intimidad o de sus relaciones personales, la actriz ha concedido una entrevista para la revista Cosmopolitan, de la que se ha convertido en portada de su número de mayo.

La intérprete se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, consolidada como una de las actrices más populares de nuestro país, Blanca Suárez es de las pocas afortunadas cuyo ritmo de trabajo no ha bajado a pesar de la pandemia del coronavirus. La actriz acaba de terminar el rodaje de 'El cuatro pasajero', la próxima película de Álex de la Iglesia, y con quien ya se ha puesto bajo su dirección en otros films como 'El Bar' o 'Mi gran noche'.

Un maravilloso momento que se refleja en las especulares fotos que ha protagonizado para la portada de la revista donde posa desde un barco, pero tal ha sido el volumen de trabajo durante los últimos años, que Blanca ha decidido bajar el ritmo y tomarse las cosas con calma: "Me he dado cuenta de que vivía inmersa en un ritmo que no sé si es sostenible y he bajado las revoluciones". La actriz se muestra muy sincera confesando que este tiempo de pandemia le ha servido para "reflexionar sobre lo que realmente necesito, en qué momento estoy". "Y he visto que si quieres tener calidad de vida, no puedes dedicarte sólo al trabajo", asegura al magacín.

Blanca siempre se ha mostrado reacia a hablar de su vida privada, intentando así mantenerla lo más alejada posible de la prensa. Y es que tal y como confiesa: "Mi vida es mía y yo elijo quién puede participar y quién no en ella. Todos tenemos derecho a decidir hasta dónde contamos y qué queremos enseñar". Además, revela qué es lo que más le molesta cuando comienza una nueva relación: "Si tengo un rollete y se lo digo a mis amigas es porque quiero que lo sepan ellas, no toda España, ni que unos señores fotógrafos elijan publicarlo y se entere mi familia".

Un reportaje donde también habla de cómo se siente con su cuerpo y si le molesta lo que opina el resto sobre él: "A veces más y a veces menos. Sería hipócrita si dijese que no. La cuestión es qué haces con todas esas opiniones: ¿dejas que se te queden para siempre en la cabeza o las desechas y pasas página?".

Blanca también ha mostrado su malestar por la típica pregunta que siempre le hacen sobre la maternidad: "Me llevan haciendo la pregunta de si voy a ser madre desde que tenía 18 años". "Es algo sobre lo que hay que reflexionar, porque a mí me encantaría tener familia, pero es que hay muchas mujeres y hombres que a lo mejor, no quieren. Me sigue pareciendo curioso que la gente se sorprenda cuando una mujer dice que no quiere", confiesa sincera.

Una extensa entrevista donde Blanca habla sin tapujos para Cosmopolitan.

