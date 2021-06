Blanca Suárez, el comentario que se repite en sus envidiables fotos

Blanca Suárez está disfrutando de unas idílicas vacaciones en Cancún. La actriz ha hecho las maletas para cruzar el charco y disfrutar del paradisíaco lugar, desde donde ya ha compartido algunas fotos.

Concretamente la intérprete se encuentra en el lujoso Nizuc Cancun Resort & Spa, un idílico complejo en el que, según se anuncia, Blanca puede disfrutar de la gastronomía local, así como de una piscina privada, además de poder hacer yoga o snórquel, como ha dejado ver en una de sus imágenes.

“Oh hi cancún 🌴 nice to meet u. Estos días van a ser especiales… Vacaciones tras 1 año de lo más… extraño (no sabía qué adjetivo usar....) Y os comunico que éste lugar va a ser donde voy a pasar mi día. Venga, chao...”, escribía Suárez junto a unas imágenes a orillas del mar entre palmeras.

También publicaba otra foto en la que con tubo y gafas se sumergía en el mar: “Hasta el fin del mundo [En este instante demasiadas barracudas pasaban por debajo de mí. Todo bien.]”, señalaba bromeando.

No sabemos con quién ha viajado Blanca en esta ocasión. Desde luego no ha sido con Javier Rey ya que, según ha dejado ver en sus redes sociales, ha estado en el programa de la 2 ‘Atención Obras’ junto a Cayetana Guillén Cuervo presentado su nueva película, ‘La casa del caracol’, que protagoniza junto a Paz Vega.

Sea como sea, lo que ha provocado Blanca ha sido un montón de envidias, ya que tal y como amigos y compañeros de profesión comentaban en sus fotos, ya le gustaría a más de uno estar en su lugar. “Hala suertuda”, le decía Marta Hazas, mientas Elena Furiase escribía: “Qué gusto!!!”. Pero el más significativo ha sido el de Adrián Lastra que ponía: “Vale ya no???”, o el de María Pedraza, que dejaba emoticonos reflejando su estado.

