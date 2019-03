Blanca Suárez celebra sus 26 con una tarta de cumpleaños con la Estatua de la Libertad con su cara

"La mejor tarta del mundo. Gracias a todos por vuestros amor el día de ayer...por los abrazos, por las palabras, por acordaros... Os quiero!". Éstas fueron las emotivas palabras que Blanca Suárez dedicó a todos los que le desearon un feliz día el pasado 21 de octubre, un día muy especial en el que cumplió 26 años rodeada de sus mejores amigas y su madre.

Sus amigas fueron las encargadas de homenajear sus 26 primaveras con una original tarta que la actriz no tardó en fotografiar y compartir con su casi medio millón de seguidores de Instagram. En el pastel podemos observar una Estatua de la Libertad con la cara sonriente de Blanca, una gran vela con forma de '2' y seis estrellas. Y es que la madrileña está apunto de poner rumbo a Nueva York, donde comenzará a rodar su próxima película íntegramente en inglés, 'My bakery in Brooklyn', y la tarta fue un guiño perfecto a su futuro lugar de residencia.

Después de su ruptura con Dani Martín, seguro que este cambio de aires le sirve a la actriz para pasar página definitivamente y centrarse en su carrera profesional, donde sigue acumulando éxitos.