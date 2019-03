Blanca Suárez cambia de peinado y apuesta por los rizos y el volumen

Estamos acostumbrados a ver a Blanca Suárez lucir siempre una melena preciosa y muy bien cuidada. Normalmente suele llevar el pelo liso u ondulado en coleta o suelto. Aunque suele variar el tono de su cabellera entre castaños más o menos oscuros y quitarse o ponerse flequillo, pero nunca la habíamos visto con el pelo rizado.

Una imagen de la que ya hemos podido disfrutar, y es que Blanca ha decidido que estaba cansada de verse siempre con el pelo liso y se ha atrevido con el mismo estilo afro. La actriz ha publicado una imagen con su nuevo peinado en Instagram y el cambio ha sido un éxito porque a muchos de sus seguidores les ha encantado.

"Esto es lo que pasa cuando una interioriza demasiado el rollo de la serie que está viendo #Thegetdown", comentó junto a la divertida instantánea, añadiendo que ha empleado "toda la mañana" en cambiar su peinado. Y es que Suárez se ha inspirado en el look que llevan en la serie 'The Get Down' basada en los años 70 donde los rizos eran el último grito. ¿Os gusta el resultado?