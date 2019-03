Blanca Suárez asegura que los celos no existen en su relación con Joel Bosqued

Blanca Suárez acudió al evento celebrado en el Palacete de Madrid, organizado por Jaguar, firma de la que es embajadora. Una divertida fiesta animada por Aldo Comas y Fonsi Nieto en la que la actriz deslumbró con su look.

Allí compartió algunas cosas personales como que le encantaría perderse en Tarifa, que no ha hecho cosas surrealistas en un coche o que no está segura de ser capaz de cambiar una rueda, aunque asegura que conoce la teoría a la perfección.

Además, asegura que le hace mucha gracia cuando la nombran la mujer más deseada de nuestro país. Ella afirma que tiene defectos físicos como todo el mundo, aunque no los va a compartir para que no nos fijemos en ellos. Procura no creérselo demasiado cuando alaban su belleza para no perder la cabeza, aunque reconoce que siempre sienta bien eso de recibir piropos.

También ha hablado un poco sobre cómo es su relación con su actual novio, Joel Bosqued. "No es un chico celoso, ni yo tampoco". Y añadía lo siguiente cuando le preguntaban por los novios celosos: "Cuando estás con una persona debe haber un espacio y una vida propia porque sino no hay una vida en común".

Aunque probablemente lo más importante de la entrevista fueron sus palabras sobre el acoso sexual que tanto lío está generando últimamente en el mundo del espectáculo. "Yo ni he vivido ni he oído de primera mano estas cosas. Siempre he creído que eran leyendas urbanas y que sigan ocurriendo hoy en día. A mí nunca se me han insinuado a cambio de trabajo". Y añade que, aunque en principio todo el mundo es muy valiente, no sabe cómo reaccionaría en una situación así.

La actriz está inmersa en sus proyectos profesionales entre los que destaca el rodaje de la tercera temporada de la serie 'Las chicas del cable'.