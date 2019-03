Blanca Suárez: “Se han dicho muchas mentiras sobre mí, pero no me he sentido insultada”

El nuevo número de Glamour ha contado en esta ocasión con la presencia de Blanca Suárez. La actriz ha posado de lo más guapérrima en un shooting en el que ofrece diferentes peinados y estilos para estas fiestas.

La belleza española también ha tenido tiempo durante el reportaje de revelar algunas cositas, como su secreto para mantener los pies en la tierra a pesar del éxito: “Me rodeo de la gente que me conoce de verdad. Y con las personas que te vas encontrando por el camino… pues vas haciendo criba”, confiesa.

A pesar de su fantástica estancia en Nueva York, donde ha estado rodando su nuevo proyecto cinematográfico, ‘My Backery in Brooklyn’, asegura: “Me gusta España, Madrid. Y cuanto más tiempo paso fuera, más me tira”.

Con respecto a su vida privada y el hecho de que a diario le esperen paparazzi en la puerta de su casa, declara: “Por suerte son cosas puntuales, que se extienden un mes, dos como mucho. Mi vida no es así todos los días. Se han inventado muchas mentiras, pero nunca me he sentido insultada”.